Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 551 удар по 18 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Різдвянці, Григорівці, Веселянці, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Малинівці, а 358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Білогірʼя, Малинівки та Червоного, а 180 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Біленького, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, обʼєкту інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель.