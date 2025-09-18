18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1303 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1303 RUSSIAN AGRESSION

18 вересня відзначають Всесвітній день моніторингу якості води, День фіолетового бюстгальтера, День HR-менеджера, Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день бамбуку, Міжнародний день читання електронних книг, Всесвітній день корпоративної культури.

День міста у Лубнах і Миргороді.

Православна церква вшановує пам'ять мучениць Софії та Ірини; святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

Міжнародний день рівної оплати праці

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день зазначає постійну нерівність в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Попри прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.

Всесвітній день корпоративної культури

Всесвітній день корпоративної культури відзначається 18 вересня щорічно. Це день, присвячений визнанню життєво важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу в усьому світі.

Всесвітній день моніторингу якості води

Щорічно 18 вересня, з 2003 року, відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.

Це екологічне свято, засноване за ініціативою американського Фонду чистої води, стало інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на підвищення обізнаності суспільства щодо проблем водних ресурсів планети та участь у захисті від забруднення.

День фіолетового бюстгальтера

День фіолетового бюстгальтера відзначають щороку у вересні. Ця яскрава та дієва ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про рак молочної залози.

День HR-менеджера

Професія HR-менеджера прийшла на зміну кадровику з відділу кадрів радянського зразка другої половини 90-х років 20 століття. Але якщо раніше співробітники відділу кадрів виконували винятково рутинну роботу (оформлення та ведення документації з найму, звільнення, виходу у відпустку і на лікарняний), то коло обов'язків HR-менеджерів значно ширше.

Будь-яка вакансія HR-менеджера сьогодні містить цілий перелік вимог і обов'язків: від пошуку претендентів, які стануть повноцінними працівниками, до визначення кадрової політики фірми та формування корпоративної культури.

Всесвітній день бамбуку

Започаткований 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту — деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.

Міжнародний день читання електронних книг

Це свято було започатковане 2014 року компанією OverDrive, яка є одним із найбільших постачальників електронних книг для бібліотек у всьому світі. Метою цього дня є популяризація електронних книг та електронного читання, а також підвищення обізнаності про переваги, які вони приносять. Електронні книги забезпечують зручність, доступність та інновації, дозволяючи зберігати тисячі томів в одному пристрої, економити кошти та час, а також зменшувати використання паперу, що сприяє захисту довкілля.

Цього дня народилися:

1759 - Іван Ризький, філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету;

1929 - Алла Горська, українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні;

1962 - В'ячеслав Хруслов, український футболіст і тренер, чемпіон і володар Кубка України;

1965 - Станіслав Войтович, засновник і президент українського виробничо-торговельного холдингу "ТЕРРА ФУД".

1973 - Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор (2000).

1993 - Олександр Кукурба, офіцер Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України (2022).

Ще в цей день:

1901 - Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1918 - У Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб "Валенсія";

1929 - На Запорізькому заводі "Комунар" випущено перший український комбайн;

1934 - Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти - 3, утрималися - 4, не брали участі в голосуванні - 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй;

1941 - Радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу під час Німецько-радянської війни;

1944 - Вийшла друком книга "Шлях до рабства" Фрідріха Гаєка, що стала однією з найвпливовіших книг століття;

1965 - Острів Хортиця в Запоріжжі оголошено державним заповідником;

1973 - В ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 - Зареєстровано домен Google.com.

Церковне свято:

День пам'яті Мучениць Софії та Ірини

Цього дня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць - Софії та Ірини, які жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана.

День пам'яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського

Святий Євменій народився на острові Крит у місті Гортина, яке було важливим християнським центром.

Євменій був відомий своєю благочестивою і моральною поведінкою. Він вступив до монастиря, де уславився як глибокий духовний наставник і благочестивий монах. Через свою видатну духовність і моральний авторитет його обрали єпископом Гортинським.

Як єпископ він керував своєю єпархією з великою мудрістю і добротою. Його служіння було відзначено підтримкою православної віри і сприянням розвитку Церкви на Криті.

Іменини: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія, Сергій, Сергій, Ірина, Софія.