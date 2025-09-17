Інтерфакс-Україна
23:05 17.09.2025

Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

Низка потягів "Укрзалізниці" через масовану нічну російську атаку змушена прямувати в об’їзд, що спричинило значні затримки, повідомили в пресслужбі компанії.

Так, пасажирів рейсу №119/120 Дніпро-Хелм у Польщі пересаджують на автобуси до Любліна та Варшави.

Рух на пошкоджених ділянках забезпечують резервні тепловози, роботи з відновлення електропостачання тривають.

Водночас поїзд Інтерсіті+ №731 Запоріжжя-Київ прибуде із суттєвим запізненням, пасажири очікуватимуть завершення комендантської години.

Між тим, відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває. Поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники.

"До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ворог атакував електропідстанції, що призвело до затримок у русі пасажирських поїздів на дніпровському та одеському напрямках.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7335

Теги: #потяги #укрзалізниця #затримки

