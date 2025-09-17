Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

Кабінет міністрів України дозволив ветеранам отримувати спортивний протез без додаткових довідок як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Лікування для звільнених з російського ув’язнення цивільних українців. Відтепер лікування у санаторії за бажанням можна буде проходити у супроводі однієї особи — члена родини чи супроводжуючої людини", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, Кабмін на засіданні прийняв рішення, яке має спростити отримання спортивного протезу.

"Більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, включені до державних або регіональних календарних планів. Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок, як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації", - додала прем'єр.