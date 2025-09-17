Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Польська поліція висунула звинувачення в порушенні закону "Про повітряне право" громадянину України, який пілотував дрон над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві, також було прийнято рішення про його депортацію, повідомляє у середу польська радіостанція RMF24.

За інформацією, чоловіка звинуватили у здійснені польоту дроном у закритій зоні, він добровільно підкорився покаранню та сплатив штраф PLN 4 тис (EUR 950).

"До прикордонної служби було направлено клопотання прокуратури про вислання 21-річного чоловіка з країни. Було прийнято рішення про його депортацію... Крім того, рішення передбачає, що молодий чоловік отримає 5-річну заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони", - повідомляє мовник.

Також повідомляється, що 17-річна білоруска, яка також була затримана разом з українцем у цій справі, була в цій справі лише свідком та була відпущена.

Агентство внутрішньої безпеки проаналізувало вміст телефонів молодих іноземців, шукаючи в них сліди замовлення, однак не було знайдено жодних доказів, які б свідчили про те, що вони діяли на користь іноземної розвідки.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок ввечері повідомив, що Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями (Паркова) та Бельведер. З інформації, яку надав тоді глава уряду, випливало, що було затримано двох громадян Білорусі.