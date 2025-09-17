Інтерфакс-Україна
Події
17:57 17.09.2025

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

1 хв читати
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна робила операції на території РФ у відповідь на їх атаки по українських цивільних об’єктах, всередині Росії є великий суспільний резонанс через ці операції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Десь довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці. І по залізничним об'єктам також вони були, ви це пам'ятаєте. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через ці операції", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

Водночас, він зазначив, що росіяни не втрачали життя своїх цивільних, а лише мали непрацюючу логістику.

"А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять. Просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху, який у них там є", - наголосив президент.

За його словами, росіяни хочуть зробити "нам проблеми з логістикою". Також вони готуються до опалювального сезону, "як і ми готуємося до опалювального сезону".

"У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно", - додав Зеленський.

Теги: #війна #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

17:44 17.09.2025
Європа посилить підтримку України – Мецола

Європа посилить підтримку України – Мецола

15:44 17.09.2025
Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

08:13 17.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

06:41 17.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

Європа посилить підтримку України – Мецола

ОСТАННЄ

Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ

Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА