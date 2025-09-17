В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна робила операції на території РФ у відповідь на їх атаки по українських цивільних об’єктах, всередині Росії є великий суспільний резонанс через ці операції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Десь довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці. І по залізничним об'єктам також вони були, ви це пам'ятаєте. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через ці операції", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

Водночас, він зазначив, що росіяни не втрачали життя своїх цивільних, а лише мали непрацюючу логістику.

"А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять. Просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху, який у них там є", - наголосив президент.

За його словами, росіяни хочуть зробити "нам проблеми з логістикою". Також вони готуються до опалювального сезону, "як і ми готуємося до опалювального сезону".

"У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно", - додав Зеленський.