МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

Україна хотіла б провести зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги із міністром закордонних справ КНР Ван Ї під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Що стосується високого сегменту ГА ООН та зустрічі з китайською стороною. Дійсно, такі зустрічі відбувалися в минулому, рік тому там була зустріч міністра Сибіги з його китайським колегою. І ми були б раді провести ще одну зустріч цього року, але підтвердження чи буде вона або ні - будуть пізніше ", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

Тихий додав, що МЗС України "налаштовано і хотіло б провести таку зустріч під час сегменту високого рівня ГА ООН".

Речник однак пояснив, що питання зустрічей залежить від графіків, який під час заходів на ГА ООН "розписаний по хвилинах".

Як повідомлялося, Україна готується до тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, який триватиме з 23 по 29 вересня.