Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

Європейська комісія пропонує призупинити певні положення Угоди про асоціацію Ізраїль-ЄС у сфері торгівлі, що позбавить імпорт з Ізраїлю преференційного доступу до ринку ЄС та запровадить мита на рівні мит, які застосовуються до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю. Також пропонується запровадити нові санкції для ХАМАС та екстремістських міністрів.

Відповідні пропозиції були ухвалені у середу в Брюсселі на засіданні Колегії європейських комісарів, повідомляє Європейська комісія.

"Після оголошення Президентки фон дер Ляєн у її зверненні "Про стан Союзу", Європейська Комісія сьогодні представила Раді свою пропозицію щодо призупинення дії певних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, пов’язаних з торгівлею, а також свої пропозиції щодо санкцій проти ХАМАС, екстремістських міністрів та насильницьких поселенців", - йдеться у пресрелізі.

В ЄК зазначили, що призупинення стосується основних положень Угоди, пов'язаних з торгівлею, і на практиці означає, що імпорт з Ізраїлю втратить свій преференційний доступ до ринку ЄС, адже товари будуть обкладатися митом на рівні, що застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Крім того, Єврокомісія ухвалила рішення призупинити свою двосторонню підтримку Ізраїлю, за винятком підтримки громадянського суспільства та Яд Вашем (Yad Vashem – музей Голокосту в Ізраїлі – ІФ-У). "Це конкретно впливає на майбутні щорічні асигнування між 2025 та 2027 роками, а також на поточні проекти інституційної співпраці з Ізраїлем та проекти, що фінансуються в рамках Регіонального фонду співпраці ЄС-Ізраїль", - пояснили в ЄК.

В Єврокомісії повідомили, що ці пропозиції з’явилися після перевірки дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди, в ході якої було встановлено, що дії, вжиті урядом Ізраїлю, являють собою "порушення суттєвих елементів, що стосуються поваги до прав людини та демократичних принципів". "Це дає ЄС право односторонньо призупинити дію Угоди", - констатується в пресрелізі.

"Зокрема, це порушення стосується стрімкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі після військового втручання Ізраїлю, блокування гуманітарної допомоги, активізації військових операцій та рішення ізраїльської влади просувати план врегулювання в так званому районі E1 на Західному березі річки Йордан, що ще більше підриває рішення про створення двох держав", - деталізували в ЄК.

Коментуючи це рішення, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС. Європейський Союз залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги та непохитним прихильником рішення про створення двох держав. Відображаючи ці принципові зобов'язання та враховуючи серйозні нещодавні події на Західному березі річки Йордан, ми пропонуємо призупинити торговельні поступки з Ізраїлем, запровадити санкції проти екстремістських міністрів та насильницьких поселенців, а також призупинити двосторонню підтримку Ізраїлю, не впливаючи на нашу роботу з ізраїльським громадянським суспільством чи Яд Вашем".

Це рішення має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю і набуде чинності з дати його прийняття. Після прийняття рішення Рада асоціації ЄС-Ізраїль буде повідомлена про призупинення, яке набуде чинності через 30 днів після повідомлення Ради асоціації.

Що стосується санкції проти ХАМАС, екстремістських міністрів ізраїльського уряду та насильницьких поселенців, то пакет пропозиції складається з чотирьох проектів правових актів з дев’ятьма пропозиціями щодо включення до списку міністрів та поселенців (відповідно до Глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини), а також посиленого пакету переліків проти десяти членів політбюро ХАМАС, на основі нового критерію включення до списку відповідно до режиму санкцій ХАМАС. Це рішення Рада повинна схвалити одноголосно.