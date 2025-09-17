Інтерфакс-Україна
Події
15:03 17.09.2025

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

2 хв читати
Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації (РДА) у місті Києві, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді м. Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів (ч. 4. ст. 191 КК України). У судове засідання обвинувачена знову не з’явилась", йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури у телеграм-каналі у середу.

Натомість, як повідомляється, вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.

Як нагадали у прокуратурі, справу скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19 січня 2024 року. Обвинувачена і раніше неодноразово не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

Як повідомлялося, ця ж особа у серпні 2025 року отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.

"Оскільки на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, підозрювана не прийшла, посилаючись на хворобу, 26 серпня 2025 року в цьому кримінальному провадженні ухвалено рішення про її оголошення в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної для її приводу в суд", - зазначено у повідомленні міської прокуратури.

Теги: #прокуратура #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 17.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

10:06 16.09.2025
Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

17:42 12.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

16:23 12.09.2025
ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

18:49 11.09.2025
Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

18:44 11.09.2025
У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

15:24 09.09.2025
У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

13:14 05.09.2025
Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

11:12 05.09.2025
СБУ затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн

СБУ затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн

13:58 01.09.2025
Нєбитов про скепсис щодо затриманого за підозрою у вбивстві Парубія: Ми зібрали достатньо доказів

Нєбитов про скепсис щодо затриманого за підозрою у вбивстві Парубія: Ми зібрали достатньо доказів

ВАЖЛИВЕ

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

ОСТАННЄ

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА