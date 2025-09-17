Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації (РДА) у місті Києві, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді м. Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів (ч. 4. ст. 191 КК України). У судове засідання обвинувачена знову не з’явилась", йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури у телеграм-каналі у середу.

Натомість, як повідомляється, вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.

Як нагадали у прокуратурі, справу скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19 січня 2024 року. Обвинувачена і раніше неодноразово не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

Як повідомлялося, ця ж особа у серпні 2025 року отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.

"Оскільки на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, підозрювана не прийшла, посилаючись на хворобу, 26 серпня 2025 року в цьому кримінальному провадженні ухвалено рішення про її оголошення в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної для її приводу в суд", - зазначено у повідомленні міської прокуратури.