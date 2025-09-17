Інтерфакс-Україна
Події
14:10 17.09.2025

Верховний суд залишив у силі дозвіл АМКУ на придбання CRH двох українських цементних заводів

Верховний суд залишив у силі дозвіл Антимонопольного комітету України щодо придбання "дочкою" ірландської компанії CRH двох українських заводів в італійської компанії сна суму EUR100 млн.

Як вказано у рішенні, оприлюдненому у судовому реєстрі, залишено без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", яка оскаржувала угоду.

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі CRH після отримання дозволу АМКУ завершив закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн. До активів Buzzi в Україні належать два цементні заводи: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.). Однією з умов придбання стало залучення незалежного інвестора на 25-28% акцій. Влітку 2025 року з’явились повідомлення, що ірландська Divinereach Ltd, контрольована родиною О'Райлі, власників дистриб'юторів автомобілів Hyundai Ireland, купила 25% акцій Dyckerhoff у CRH.

Промислово-будівельна компанія "Ковальська", яка є найбільшим виробником бетону в Україні, оскаржувала угоду у судах двічі. У першому позові проти АМКУ "Ковальська" вимагала визнати її третьою стороною з метою захисту своїх економічних інтересів. Тоді суд відмовив.

"Ковальська" у жовтні 2024 року знову спробувала оскаржити угоду, вимагаючи скасувати дозвіл АМКУ на купівлю-продаж заводів. Господарський суд Києва тоді задовольнив її позов, АМКУ подав апеляцію. У червні 2025 року апеляційний суд підтримав позицію АМКУ, визнавши встановлені ним умови для збереження конкуренції на ринку цементу достатніми. "Ковальська" продовжила оскаржувати це рішення, подавши касацію. 11 вересня 2025 року Верховний суд виніс остаточний вердикт – залишив у силі рішення АМКУ.

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні – виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH – провідний виробник будівельних матеріалів у світі та найбільший у Північній Америці та Європі. Має 3,2 тис. підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

