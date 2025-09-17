Проєкт держбюджету-2026 буде представлено в Раді 19 вересня

Проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" буде представлено у Верховній Раді в п'ятницю, 19 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"),

"У пʼятницю буде представлення Бюджету", - написав він у телеграм у середу.

Железняк також повідомив, що міністерства економіки, освіти, соцполітики та відновлення доповідатимуть парламентарям щодо їх видатків окремою процедурою.

"Рада тільки що проголосувала процедурне рішення (155) - щоб окремо було заслухано наступних розпорядників коштів щодо їх видатків: Міністерство економіки; Міністерство освіти; Міністерство соцполітики та Мінвідновлення. Рішення набрало необхідну кількість голосів", - додав Железняк.