У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

На Донеччині одна людина загинула (у Костянтинівці), ще дев'ять постраждали через російські атаки минулої доби, повідомила пресслужба Національної поліції.

"За 16 вересня поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебувало 13 населених пунктів. По Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією – вбили цивільну особу, ще 5 людей поранили", - йдеться у повідомленні Нацполіції в телеграмі у середу.

Повідомляється також, що у Лимані травмовано мирного жителя, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор. Двоє поранених – у Райгородку, який ворог атакував БпЛА "Молнія-2". У Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу.

Крім того, встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.

На місцях ударів працювали усі профільні служби, документували наслідки атак та допомагали постраждалим.