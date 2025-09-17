У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу
На Донеччині одна людина загинула (у Костянтинівці), ще дев'ять постраждали через російські атаки минулої доби, повідомила пресслужба Національної поліції.
"За 16 вересня поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебувало 13 населених пунктів. По Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією – вбили цивільну особу, ще 5 людей поранили", - йдеться у повідомленні Нацполіції в телеграмі у середу.
Повідомляється також, що у Лимані травмовано мирного жителя, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор. Двоє поранених – у Райгородку, який ворог атакував БпЛА "Молнія-2". У Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу.
Крім того, встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.
На місцях ударів працювали усі профільні служби, документували наслідки атак та допомагали постраждалим.