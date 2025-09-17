Інтерфакс-Україна
Події
08:11 17.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 879 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 240 одиниць особового складу, з яких 152 – ліквідовано; 13 точок вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 13 артилерійських систем; 2 бронемашини; 109 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–16.09) знищено/уражено 12189 цілей, з них 3214 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #ворог #ураження

