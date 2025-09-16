Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела з президентом США Дональдом Трампом телефонну розмову щодо спільного економічного тиску на РФ. Про це фон дер Ляєн повідомила на платформі X у вівторок.

"У мене була плідна розмова з президентом США щодо посилення наших спільних зусиль з метою збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів. Комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямованих проти криптовалюти, банків та енергетики. Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", - написала фон дер Ляєн на X.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1968037310160629769