Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 вересня, заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенко.

"Передусім про ситуацію з паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Також була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.

"Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю", - наголосив президент.