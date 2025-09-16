Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Перші пакети військової допомоги для України від адміністрації президента США Дональда Трампа були затверджені і можуть бути відправлені найближчим часом, Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва в рамках нової фінансової угоди з союзниками, повідомляє у вівторок Reuters з посиланнями на джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією агентства, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі (Elbridge Colby) затвердив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму під назвою "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Повідомляється, що це перше використання нового механізму, розробленого США та їх союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Як повідомлялося міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками 30-го засідання у форматі "Рамштайн" навів перелік ключових домовленостей засідання Контактної групи з питань оборони України, серед який, зокрема, внески в ініціативу PURL у розмірі EUR500 млн з боку Німеччини, $500 млн від Канади, EUR30 млн від Литви, EUR100 млн від Бельгії, EUR5 млн від Латвії, також повідомлялося про участь в програмі Люксембургу, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії.