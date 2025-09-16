Інтерфакс-Україна
Події
20:30 16.09.2025

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

1 хв читати
Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Перші пакети військової допомоги для України від адміністрації президента США Дональда Трампа були затверджені і можуть бути відправлені найближчим часом, Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва в рамках нової фінансової угоди з союзниками, повідомляє у вівторок Reuters з посиланнями на джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією агентства, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі (Elbridge Colby) затвердив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму під назвою "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Повідомляється, що це перше використання нового механізму, розробленого США та їх союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Як повідомлялося міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками 30-го засідання у форматі "Рамштайн" навів перелік ключових домовленостей засідання Контактної групи з питань оборони України, серед який, зокрема, внески в ініціативу PURL у розмірі EUR500 млн з боку Німеччини, $500 млн від Канади, EUR30 млн від Литви, EUR100 млн від Бельгії, EUR5 млн від Латвії, також повідомлялося про участь в програмі Люксембургу, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії.

 

Теги: #purl #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 16.09.2025
Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час головування в ЄС з 1 січня - посол

Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час головування в ЄС з 1 січня - посол

19:03 16.09.2025
Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

12:20 16.09.2025
Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

12:17 16.09.2025
У ЄС наразі не готові подати пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, можуть не відмовитися від закупівлі російської нафти раніше 2027 р. - ЗМІ

У ЄС наразі не готові подати пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, можуть не відмовитися від закупівлі російської нафти раніше 2027 р. - ЗМІ

12:07 16.09.2025
NovaPay за допомогою польської Quicko виходить на ринок ЄС

NovaPay за допомогою польської Quicko виходить на ринок ЄС

08:38 16.09.2025
Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

20:13 15.09.2025
До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

18:36 15.09.2025
Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

01:30 15.09.2025
Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

14:11 14.09.2025
ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

ОСТАННЄ

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

У Херсоні через обстріл загинув місцевий житель

Рятувальники 10 годин гасили масштабну пожежу на Київщині

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА