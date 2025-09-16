Інтерфакс-Україна
Події
20:02 16.09.2025

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці


У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

На залізничній станції "Київ-Волинський" підліток впав на колію під час руху потяга та зазнав травматичної ампутації ноги, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у м. Київ.

"Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції "Київ-Волинський". За попередньою інформацією, малолітній перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху. В результаті 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Хлопця госпіталізовано", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі поліції Києва у вівторок ввечері.

За інформацією, на місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.

 

