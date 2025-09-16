Інтерфакс-Україна
Події
16:53 16.09.2025

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

1 хв читати
Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

Верховна Рада погодила утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №13302 "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що це рішення впроваджує заходи, передбачені Дорожньою картою з питань верховенства права, рекомендаціями звіту Європейської комісії щодо України в межах Пакета розширення 2024 року та Плану Ukraine Facility, а також відповідає стандартам Ради Європи.

"Створення зазначених судів дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, президентський законопроєкт пропонує утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у Києві. Територіальна юрисдикція цих судів поширюється на всю територію України. Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин.

 

Теги: #закон #суд #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 16.09.2025
Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

22:24 15.09.2025
До Ради внесли проект держбюджету-2026

До Ради внесли проект держбюджету-2026

10:37 13.09.2025
Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

01:43 13.09.2025
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

15:21 12.09.2025
Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

16:53 11.09.2025
Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

17:47 10.09.2025
Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

10:12 10.09.2025
Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

21:02 04.09.2025
Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

19:45 04.09.2025
Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

ВАЖЛИВЕ

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

ОСТАННЄ

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

В Запоріжжі вже відомо про 20 постраждалих через нічну атаку, серед них четверо дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА