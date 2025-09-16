Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

Верховна Рада погодила утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №13302 "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що це рішення впроваджує заходи, передбачені Дорожньою картою з питань верховенства права, рекомендаціями звіту Європейської комісії щодо України в межах Пакета розширення 2024 року та Плану Ukraine Facility, а також відповідає стандартам Ради Європи.

"Створення зазначених судів дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, президентський законопроєкт пропонує утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у Києві. Територіальна юрисдикція цих судів поширюється на всю територію України. Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин.