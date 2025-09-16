Інтерфакс-Україна
16:32 16.09.2025

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України вдень і вночі, оскільки не відчувають тиску, поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, – їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що уночі росіяни обстріляли Запоріжжя, зранку - цивільний логістичний центр в Київській області.

"Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву", - наголосив президент.

Окрім того, вдень РФ нанесла удар по будівлях Харківського фарцемавтичного університету.

"Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона", - повідомив Зеленський.

 

Теги: #війна #зеленський #рф

