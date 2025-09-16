В Запоріжжі вже відомо про 20 постраждалих через нічну атаку, серед них четверо дітей

Кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20 осіб, серед них четверо дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Люди продовжують звертатись до медиків за допомогою. Серед постраждалих четверо дітей", - написав він у телеграмі у вівторок.

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих та одного загиблого через ракетний удар по місту. Також виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.