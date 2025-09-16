Інтерфакс-Україна
15:11 16.09.2025

Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

Фото: https://kyivcity.gov.ua/

Наступним етапом розвитку транспортної інфраструктури навколо нового Подільського мостового переходу в Києві стане будівництво з'їзду на Поділ та підготовка до запуску першої черги четвертої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, повідомляє департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

"Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним. Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці", - йдеться в повідомленні.

Частина підготовчих робіт вже виконана. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину, зазначили у столичній мерії.

В департаменті розповіли, що перший етап будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". "Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська", - йдеться в повідомленні.

Повноцінний рух Подільським мостовим переходом та по обох частинах новозбудованого тунелю був відкритий 23 серпня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обговорив реалізацію стратегічного проєкту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Терезою Червінською. За словами Кличка, ЄІБ висловив зацікавленість у цьому проєкті.

 

Теги: #київ #подільсько_воскресенський_міст #метро #кмда

