14:02 16.09.2025

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

Фото: https://www.facebook.com

Внаслідок атаки дронів зранку у вівторок постраждав логістичний центр "Епіцентр" на Київщині, загальна сума збитків групи компаній, спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд, повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомляється на сторінці компанії у Facebook, унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники на щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат.

"За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд. Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни", - зазначено у повідомленні.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

