Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

Троє людей постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА в будівлю навчального закладу майже в центральній частині Харкова, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Зараз на місці пригоди працюють пожежні, адже виникло сильне займання на даху будівлі площею 150 кв. м. Вогонь уже локалізували. Також там працюють наші комунальні служби", - повідомив vіський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що йдеться про історичну будівлю, що розташована поруч із ринком, де перебувало багато людей.

"На щастя, жертв немає, але троє осіб звернулося по медичну допомогу", - сказав Терехов.