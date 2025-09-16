Окупанти 97 раз обстріляли населені пункти Сумської області за добу, 9 жителів постраждали – обладміністрація

Не менше дев'яти мирних жителів Сумської області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомляє начальник Сумської обланої військової адміністрації Олег Григоров.

"У Тростянецькій громаді постраждали шестеро людей: жінка 75 років, чоловіки 40 і 51 років, 16-річний хлопець, жінка 30 років і 12-річний хлопець (йому допомогу надали на місці). У Юнаківській громаді внаслідок влучання безпілотника в авто поранені чоловік 69 років і жінка 75 років. У Сумській громаді під час збиття ворожого БпЛА поранена жінка 29 років", - написав Григоров у Телеграм.

За його словами, всього у 17 громадах області було зафіксовано 97 обстрілів по 51 населеному пункту.

"Пошкодження у семи громадах: Сумська – об’єкт інфраструктури, нежитлові будівлі; Білопільська – приватний будинок, авто; Миропільська – екскаватор; Ворожбянська – нежитлові будівлі, майно інфраструктури; Дружбівська – приватний сектор; Середино-Будська – приватний будинок (знищено); Тростянецька – об’єкт інфраструктури, багатоповерхівки, авто", - написав Григоров в Телеграм.

За його словами, минулої доби з прикордоння було евакуйовано 59 людей.

Також Григоров повідомив, що ворог завдав масованого удару по околиці Сумської громади ударними БпЛА вранці у вівторок, зафіксовано щонайменше пʼять влучань у Зарічному районі Сум, попередньо – без постраждалих.

Раніше глава обладміністрації повідомляв про вісьмох постраждалих внаслідок обстрілів окупантами Сумської області 14 вересня. 13 вересня окупанти 104 рази обстріляли 56 населених пунктів у 16 громадах області, пошкодження були зафіксовані у семи громадах, про постраждалих не повідомлялося. 12 вересня було зафіксовано близько 100 обстрілів, загинули троє чоловіків, двоє жінок були поранені та госпіталізовані. Тоді за добу евакуювалися 13 мешканців.