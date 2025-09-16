Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабінет міністрів доручив Міністерству культури та стратегічних комунікацій у координації з відповідними органами охорони культурної спадщини обласних військових адміністрацій забезпечувати заходи захисту культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, внесено зміни до розпорядження "Про створення міжвідомчого координаційного центру із збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції", яким передбачено основним завданням Коордцентру координацію заходів із збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.