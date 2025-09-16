Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною та Республікою Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, відповідно до угоди, передбачено, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проектів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.