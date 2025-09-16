Інтерфакс-Україна
Події
09:00 16.09.2025

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

1 хв читати

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною та Республікою Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, відповідно до угоди, передбачено, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проектів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.

 

Теги: #кабмін #польща #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 16.09.2025
Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

08:59 16.09.2025
Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

08:53 16.09.2025
Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

08:51 16.09.2025
Кабмін призначив Макаренка головою Держгеокадастру

Кабмін призначив Макаренка головою Держгеокадастру

08:43 16.09.2025
Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міноборони

Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міноборони

21:44 15.09.2025
Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

21:20 15.09.2025
Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

22:47 14.09.2025
Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

14:07 14.09.2025
В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

07:47 14.09.2025
Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Склади "Епіцентру" загорілися на Київщині внаслідок удару БпЛА

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

Ворог повторно атакував автостоянку ТЦ на Київщині, де працювали рятувальники

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА