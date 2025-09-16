08:43 16.09.2025
Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міноборони
Кабінет міністрів призначив Максима Малашкіна державним секретарем Міністерства оборони України.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.
В той же час, Івана Сопігу звільнено з посади держсекретаря Міністерства оборони і призначено на посаду заступником держсекретаря Кабінету міністрів.
Крім того, Віту Шаповалову звільнено з посади держсекретаря Міністерства у справах ветеранів.
Серед іншого, Кабмін звільнив Ірину Постоловську з посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.