Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міноборони

Кабінет міністрів призначив Максима Малашкіна державним секретарем Міністерства оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

В той же час, Івана Сопігу звільнено з посади держсекретаря Міністерства оборони і призначено на посаду заступником держсекретаря Кабінету міністрів.

Крім того, Віту Шаповалову звільнено з посади держсекретаря Міністерства у справах ветеранів.

Серед іншого, Кабмін звільнив Ірину Постоловську з посади заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.