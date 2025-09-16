Інтерфакс-Україна
07:30 16.09.2025

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 540 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", = написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці, а 329 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Богданівку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Новопавлівку, Червоне та Преображенку.

Також 17 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполя та Новоданилівки, а 183 артилерійських удари нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Крім того, надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель.

За словами Федорова, двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя.

 

Теги: #запорізька #обстріли

