16 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1301 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1301 RUSSIAN AGRESSION

16 вересня відзначають День фармацевтичного працівника, Міжнародний день ідентифікації, Всесвітній день барбера, Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня, Міжнародний день інтервенційної кардіології, Міжнародний день охорони озонового шару, Європейський тиждень мобільності.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії.

День фармацевтичного працівника

Професійне свято, яке було встановлено 1999 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.

Міжнародний день ідентифікації

Цей день привертає увагу до мільйонів людей у всьому світі, які не мають легальної ідентифікації, що ускладнює їм доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та фінансові ресурси. Міжнародний день ідентифікації є нагадуванням про нагальну потребу в універсальній ідентифікації та захисті прав людей за допомогою безпечних систем ідентифікації.

Всесвітній день барбера

Глобальна подія, яка визначає важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй для зазначення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня.

Цей день привертає увагу до ролі науки, технологій та інновацій у вирішенні критичних проблем, таких як бідність, нерівність та екологічна стійкість. Він також наголошує на необхідності співпраці, обміну знаннями та розбудови потенціалу для допомоги країнам, що розвиваються, у досягненні Цілей сталого розвитку.

Міжнародний день інтервенційної кардіології

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2022 року для підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та популяризації інтервенційних методів лікування, що рятують життя. Інтервенційна кардіологія займається діагностикою та лікуванням серцево-судинних захворювань за допомогою катетерів, стентів та інших технологій, які дозволяють лікарям отримати доступ до серця та кровоносних судин без необхідності відкритої операції. Ці малоінвазивні процедури значно зменшують час відновлення, мінімізують ускладнення та покращують якість життя пацієнтів.

Міжнародний день охорони озонового шару

Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1994 року на честь підписання Монреальського протоколу. Монреальський протокол, підписаний 16 вересня 1987 року, є міжнародною угодою, спрямованою на захист озонового шару шляхом скорочення виробництва та споживання речовин, що його руйнують. Озоновий шар відіграє критичну роль у захисті життя на Землі, оскільки він поглинає більшу частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання від Сонця. Руйнування озонового шару може призвести до збільшення випадків раку шкіри, катаракти та інших проблем зі здоров’ям, а також негативно вплинути на екосистеми.

Європейський тиждень мобільності

Європейський тиждень мобільності відзначають з 16 по 22 вересня. Традиція його святкування була започаткована у 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він першим запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального.

Цього дня народилися:

1981 - Український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор Сергій Білоущенко;

1981 - Українська лижниця, біатлоністка, призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко;

1999 - Український футболіст, чемпіон світу серед молоді Кирило Дришлюк.

Ще в цей день:

1908 - Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 - 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1963 - До нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сінгапур;

1975 - Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;

1987 - Підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 - На спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2000 - 25 років з дня жахливої новини про вбивство журналіста, громадського діяча, засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе;

2002 рік — Починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

Церковне свято:

День пам’яті святої великомучениці Євфимії

Також відома як Євфимія Халкидонська, народилася в місті Халкидон (сучасний Кадикьой, Туреччина) у благочестивій християнській родині. Постраждала за віру під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном 304 року. Євфимія відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам. Її кинули на арену для розшматування дикими звірами, але звірі не торкнулися її. Лише ведмедиця нанесла їй невелику рану, після чого Євфимія віддала душу Богу.

Особливе значення має чудо, пов’язане з її мощами. 451 року на IV Вселенському Соборі в Халкидоні, де обговорювалися питання природи Ісуса Христа, її мощі стали свідком істинності православного вчення. Після трьох днів молитви і посту, коли відкрили гробницю, сувій з православним сповіданням віри був у її правій руці, а єретичний сувій лежав біля її ніг.

Іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.