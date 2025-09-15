МЗС України: Організація РФ т.зв. "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати — нікчемні

В Російській Федерації 14 вересня пройшов так званий "єдиний день голосування", під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, також цьогоріч окупанти провели "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також так званого "губернатора" Севастополя, заявляє Міністерство закордонних справ України.

"Наголошуємо, що організація Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків. Переконані, що наші союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результати таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України, не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованих на сайті зовнішньополітичного відомства у понеділок.

В МЗС зазначили, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

"Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких "виборів" на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях. Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію — крадене доведеться повертати", - наголосили у міністерстві.