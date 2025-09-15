Інтерфакс-Україна
Події
11:13 15.09.2025

Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі

1 хв читати
Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі
Фото: Pixabay

Через атаку окупаційних військ РФ без енергопостачання залишаються 4,9 тис. жителів Запорізького району, повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок.

"Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу без електропостачання. Балабино знеструмлене повністю, Кушугум – частково – разом без світла залишаються майже 4900 абонентів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи має бути завершено до кінця дня.

Теги: #запоріжжя #знеструмлення #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 14.09.2025
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

11:41 14.09.2025
Росіяни за добу вбили 4 жителів Донеччини – Філашкін

Росіяни за добу вбили 4 жителів Донеччини – Філашкін

10:01 14.09.2025
Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

09:53 14.09.2025
Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

13:39 13.09.2025
Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

18:55 12.09.2025
Ворог увесь день обстрілював Нікопольщину з дронів та артилерії, загинула жінка, є численні пошкодження будівель

Ворог увесь день обстрілював Нікопольщину з дронів та артилерії, загинула жінка, є численні пошкодження будівель

11:58 12.09.2025
Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

11:36 12.09.2025
Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

19:51 11.09.2025
Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

13:56 11.09.2025
Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

ВАЖЛИВЕ

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

ОСТАННЄ

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Від ворога звільнено Панківку та прилеглі території – корпус "Азов"

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

ГУР здійснило масштабну атаку на ресурси російської ЦВК через проведення незаконних виборів на окупованих територіях України – джерела

Фільм "За перемогу!" режисера Васяновича здобув головний приз конкурсної програми Platform на TIFF

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

Кримінальне провадження щодо виробника тепловізорів Archer закрито - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА