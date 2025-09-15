Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі

Через атаку окупаційних військ РФ без енергопостачання залишаються 4,9 тис. жителів Запорізького району, повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок.

"Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу без електропостачання. Балабино знеструмлене повністю, Кушугум – частково – разом без світла залишаються майже 4900 абонентів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи має бути завершено до кінця дня.