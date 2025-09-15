Одна людина постраждала внаслідок нічних ворожих атак в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російського FPV-дрона в Покровській громаді, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. 6 з них збили оборонці неба, повідомили в ПвК. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила FPV-дронами. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін", - написав Лисак у Телеграм.

Також, за його інформацією, зафіксовано влучання у Юріївській громаді Павлоградського району. Там сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Ще одну пожежу спрричинив ворожий удар в Апостоловому Криворізького району. По Синельниківському району противник застосував FPV-дрони та КАБи. Потерпали Покровська і Межівська громади. Загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля.