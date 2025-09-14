Естонія продовжить підтримку українських військових на 100 млн євро – міністр оборони Певкур

Естонія продовжить підтримувати українських військових щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту, або понад 100 мільйонів євро, як і цього року, більшість з яких буде спрямована на підтримку України продукцією естонських компаній.

Про це під час дводенного візиту в Україну міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив міністру оборони Денису Шмигалю, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Естонія і надалі рішуче підтримуватиме Україну в агресивній війні Росії. Наступного року ми продовжимо дотримуватися принципу, що 0,25% нашого ВВП піде Україні. Ми засновуємо нашу підтримку на військових потребах України, і естонська оборонна промисловість і надалі відіграватиме провідну роль у наступному році. Крім того, ми продовжимо підтримувати навчання українців та ІТ-рішення для українського оборонного сектору", - сказав міністр оборони Певкур.

Міністри оборони також обговорили нещодавні події в Польщі.

"Порушення повітряного кордону між Польщею і НАТО в такому масштабі є безпрецедентним і неприйнятним - Росія несе повну відповідальність. Наша увага має бути зосереджена на тиску на Росію як агресора і на допомозі Україні зупинити її жорстоку війну", - сказав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся з солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися власним досвідом з поля бою та наголосили на важливості допомоги з боку західних партнерів. Певкур також зустрівся з Генеральним секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим і мером Києва Віталієм Кличком, щоб обговорити останні події в Україні і розвиток ситуації з безпекою на східному фланзі НАТО.