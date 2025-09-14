Інтерфакс-Україна
Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС
Російські війська спрямували дрон по рятувальниках, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому секторі селища Синельниківського району, повідомляє пресслужба ДСНС України в Facebook.

"Внаслідок прицільного удару FPV-дроном пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по м. Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Сьогодні вранці через влучання ворожого БЛА зайнявся приватний житловий будинок у місті Марганець Нікопольського району, пожежу загасили, постраждалих немає.

