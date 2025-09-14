Ракетний удар по Дніпру та обстріли Нікопольщини спричинили пожежу, пошкодження будівлі місцевих мешканців та авто рятувальників

Російські війська вчора атакували Дніпро ракетою, внаслідок чого виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно приборкали, водночас під обстрілами опинилася Нікопольщина, де пошкоджені будівлі та транспорт, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі неспокійно було на Нікопольщині. По ній противник цілив fpv-дроном, з важкої артилерії, РСЗВ. Дісталося Покровській і Марганецькій громадам. Зайнявся приватний будинок. Ще 8 - понівечені. Потрощені кафе та газогони", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Вранці армія країни-агресорки двічі обстріляла сам Нікополь, наслідки уточнюються.

На Синельниківщині, у Межівській громаді, через удар БпЛА загорілася оселя місцевих мешканців, також пошкоджене авто рятувальників.