Події
07:47 14.09.2025

Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

Велика Британія готується підписати "проривну технологічну угоду" зі США під час державного візиту президента Дональда Трампа наступного тижня, повідомляє Bloomberg з посиланням на уряд Великої Британії.

"Передові технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, змінять наше життя. Це включає нові способи лікування хвороб, а також покращення державних послуг", — заявила міністр технологій Великої Британії Ліз Кендалл.

За даними видання,Трамп планує прибути до Великої Британії у вівторок із другим державним візитом, який триватиме три дні. Його супроводжуватиме делегація американських бізнесменів, серед яких керівники Nvidia Corp. та OpenAI.

"Під час візиту американські компанії Nvidia, OpenAI, CoreWeave та BlackRock оголосять про багатомільярдні інвестиції у британську інфраструктуру дата-центрів", - зазначено в повідомленні.

США та Велика Британія вже співпрацюють у сферах штучного інтелекту, напівпровідників, телекомунікацій та квантових обчислень.

 

Теги: #британія #угода #зустріч #сша

