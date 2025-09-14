Запорізька область зазнала 475 ударів окупантів за добу, пошкоджено житлові будинки — ОВА

Упродовж доби російські війська здійснили 475 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, зафіксовано шість авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці та Червоному.

Крім того, 307 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку, Червоне та Васинівку", - інформує Федоров ранком неділі в Телеграм.

За даними ОВА, 156 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", – повідомив Федоров.