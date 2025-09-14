14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1299 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1299 RUSSIAN AGRESSION

14 вересня в Україні відзначають День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День міста Дніпро.

Також сьогодні День пам’яті жертв фашизму, Всесвітній день атопічної екземи, Всесвітній день журавля, День "Обійми свого собаку".

У Німеччині - День німецької мови.

Православна церква - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

День танкістів (День танкових військ)

Це свято встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року.

Вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Вже 27 років друга неділя вересня в Україні ознаменована Днем працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. Затверджений професійний день відповідним серпневим указом голови країни в 1993 році.

День пам’яті жертв фашизму

Щороку у другу неділю вересня у всьому світі шанують пам’ять багаточисельних жертв фашистського режиму. Дата відзначається з 1962 року й обрана невипадково. Саме на вересень припадають дві найважливіші події, пов’язані з Другою світовою війною, а саме її початок та завершення.

Всесвітній день атопічної екземи

Запроваджений у 2018 році за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації асоціацій пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Метою цього дня є підвищення обізнаності про атопічну екзему, яка є хронічним захворюванням шкіри, що проявляється сухістю, свербежем та запаленням. Це захворювання може значно впливати на якість життя пацієнтів, викликаючи фізичний дискомфорт, соціальну ізоляцію та фінансові труднощі.

День "Обійми свого собаку"

День "Обійми свого собаку" відзначають щороку у другу неділю вересня. Це день, присвячений вшануванню найкращого друга людини та визнанню глибокого зв'язку, який люди поділяють зі своїми чотирилапими супутниками.

Всесвітній день журавля

Друга неділя вересня в різних країнах світу відзначається Всесвітній день журавля. Мета свята – привернути увагу світової спільноти до тих проблем і труднощів, які спіткають цих граціозних птахів.

Згідно зі статистичними даними, ці птахи знаходяться на межі зникнення. Тому ми маємо перейматися та робити все можливе, щоб зберегти популяцію журавлів на нашій планеті.

День міста Дніпро

Згідно з прийнятим в 2001 році Статутом міста в другу неділю вересня свій день народження святкує місто Дніпро. Відзначається свято ще з кінця XX сторіччя.

Місце, де зараз розкинулось сучасне Дніпро, з давніх часів вважалось сприятливим для проживання. На околицях міста та на його території археологи знаходили стоянки людей часів кам’яного віку, неоліту, кочових племен кіммерійців, скіфів, сарматів. Вже в ті часи по річці Дніпро та Чорному морю був зв’язок зі східною частиною Середземномор’я.

Офіційно періодом заснування міста вважається 1787 рік. Тоді Катерина II наказала звести Преображенський собор (розпочато будівництво), а місто Катеринослав було перенесене із земель знищеної Запорозької Січі на теперішнє місце на річці Дніпро. Указом імператора Павла через 9 років Катеринослав перейменували в Новоросійськ. У 1802 році місту повернув попередню назву Олександр I. З 1918 до 1919 року офіційно місто носило назву Січеслав, а через 7 років стало Дніпропетровськом на честь комуністичного діяча Григорія Петровського. Відповідно до закону про декомунізацію у 2016 році Дніпропетровськ став Дніпром.

Цього дня народилися:

1951 - Український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Мельников;

1952 - Український співак, народний артист України Микола Гнатюк;

1974 - Українська актриса театру і кіно Олеся Власова.

Ще в цей день:

1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;

1991 - У Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 - У Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;

2000 - Корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Церковне свято:

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Це одне з дванадесятих свят у християнській традиції. Воно присвячене знайденню та піднесенню хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Історія свята починається у IV столітті, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі . Пізніше, у VII столітті, хрест був повернений з Персії до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Свято має глибоке символічне значення, нагадуючи про жертву Ісуса Христа та його перемогу над смертю. Цього дня віряни відвідують богослужіння, під час яких відбувається урочисте піднесення хреста.

Іменини: Іван, Микола.