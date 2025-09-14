МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цой охарактеризувала дії Росії як "неприйнятні та безвідповідальні" та пообіцяла підняти це питання на Генеральній асамблеї ООН, "закликаючи до суворого міжнародного дотримання санкцій".

"Необхідно ефективно підвищувати ціну на відверто незаконні та провокаційні дії Росії шляхом швидкого ухвалення 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний Сторож". Я також підніму питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи до суворого міжнародного дотримання санкцій", – зазначила вона.

Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, підтримуючи контакти з партнерами та союзниками в ЄС і НАТО щодо провокацій Росії.

Як повідомлялося, румунські Повітряні сили перехопили російський дрон, який увійшов у національний повітряний простір країни, два бойові літаки F-16 були терміново підняті в повітря з авіабази 86 Фетешті та супроводжували дрон до зникнення його з радарів у районі Кілія Веке

