Режисер Олег Сенцов став командиром батальйону

Фото: https://www.facebook.com/

Український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який у 2014-2019 роках був політичним в'язнем Кремля і захищає Україну з початку розв’язаної Росією у 2022 році повномасштабної війни, став командиром батальйону.

"У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і скоріше всього в цьому році не закінчиться", – сказав він на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Як повідомлялося, на початку війни Сенцов пішов захищати Київ у складі ТрО, потім влітку 2023 року отримав звання офіцера та став командиром штурмової роти 47 бригади. Кілька разів був поранений.

На конференції він закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а робити набагато більше для того, щоб вона закінчилася.

Сенцов зазначив, що з 2022 року війна сильно змінилася. "Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст – вже такої війни нема. Піхота виживає, сидить в норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, котрі ось так ідуть – інфiльтрація, маленькі групи людей", – описав режисер.

Він наголосив, що якщо робити максимум та уражати будь-які рухи, то наступить момент, коли фронт просто встане, і росіяни не зможуть вже рухатись далі, бо будуть вбиті.

"Вони зараз трохи просуваються, але вже таких темпів немає. І колись наступить день, коли ми зупинимо їх, і тоді Путін задумається, чи є сенс робити щось далі", – вважає Сенцов.

Він додав, що одночасно важливо продовжували тиснути на Росію політично та економічно.

"Тому що другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачайте, будемо каятися все своє життя. Оце буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане", – заявив Сенцов.