Інтерфакс-Україна
20:07 13.09.2025

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Врегулювання розв’язаної Росією війни проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося, констатував спецпредставник президента США Кіт Келлог, але заявив, що залишається оптимістом щодо перспектив такого врегулювання завдяки рішучості українських захисників, збільшенню єдності західних партнерів та лідерству Дональда Трампа.

"Я все одно внутрішній оптиміст: моя впевненість надзвичайно висока, що щось станеться, і щось станеться добре", – сказав він на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

На його думку, з огляду на те, як доблесно борються українці, воєнні гарантії безпеки Україні полягають не стільки в наземних військах на землі, а в засобах сприяння: логістичній, повітряній, розвідувальній підтримці, тощо, в чому сильні США.

В той же час спецпредставник президента додав, що для надання цих гарантій потрібно досягти припинення вогню, і це є ключовий момент у майбутньому.

Щодо підтримки партнерів, то Келлог вважає, що такого сильного альянсу Європи з США не було з часів Другої світової війни, відзначивши внесок лідерів Великобританії, Франції, Німеччини та Італії.

Відносно терміну врегулювання, спецпредставник президента США визнав, що був надмірним оптимістом, тоді як питання виявилося дуже важким через небажання Володимира Путіна та Росії завершувати війну.

"Вони (українці) не є перешкодою для прогресу. Володимир Путін є перешкодою для прогресу, Росія є перешкодою для досягнення цієї мети. І я кажу, що це складно, тому що ми намагаємося об'єднати обидві сторони для роботи. Президент Трамп відданий цьому", – описав Келлог ситуацію.

Він згадав як Паризькі мирні переговори щодо завершення війни у В'єтнамі зайняли роки, але висловив думку, що переговори щодо врегулювання війни Росії проти України знаходяться на останніх 10 ярдах шляху, тому вони й такі важкі.

"Це найважча частина бою. Ми на останніх 10 ярдах. Але я думаю, що ми надзвичайно близькі", – зазначив спецпредставник президент США.

На його думку, доблесть українських солдатів та згуртованість західного альянсу має посадити Путіна за стіл переговорів та переконати його, що це гра з нульовою сумою.

Келлог окремо уточнив, що у Дональда Трампа є своя думка щодо того, куди він хоче рухатися. "Але я думаю, що всі рухаються в правильному напрямку", – сказав спецпредставник президента США.

