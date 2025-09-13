Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві зустріч із міністром-делегатом Франції з європейських справ Бенжаменом Аддадом, під час якої сторони обговорили актуальні безпекові виклики та питання європейської інтеграції України, повідомила пресслужба МЗС України.

Сторони провели змістовну дискусію щодо ескалаційних дій Росії – масованих ударів по Україні та порушення повітряного простору НАТО і ЄС у Польщі.

"Росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь. Не лише заявами, а й діями на кількох рівнях – політичному, фінансовому та безпековому", – заявив Сибіга.

За його словами, Україна поділилася баченням щодо гарантій безпеки та шляхів припинення російської агресії. "Мир завдяки силі – це єдиний варіант. Скоординовані трансатлантичні санкції та військова підтримка України мають вирішальне значення для посилення тиску на Росію", – наголосив міністр.

Окремо обговорювалося питання вступу України до ЄС як одного з елементів гарантій безпеки. Українська сторона заявила про докладання всіх зусиль для усунення штучних перешкод для відкриття переговорних кластерів і розраховує на підтримку союзників у цьому питанні.

Глава МЗС подякував Франції за лідерство у підтримці України та приклад для інших.

"Безпека України та Франції є неподільною, і наше спільне майбутнє – у сильних та об’єднаних ЄС та НАТО", – підсумував Сибіга.