Інтерфакс-Україна
Події
18:37 13.09.2025

Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві зустріч із міністром-делегатом Франції з європейських справ Бенжаменом Аддадом, під час якої сторони обговорили актуальні безпекові виклики та питання європейської інтеграції України, повідомила пресслужба МЗС України.

Сторони провели змістовну дискусію щодо ескалаційних дій Росії – масованих ударів по Україні та порушення повітряного простору НАТО і ЄС у Польщі.

"Росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь. Не лише заявами, а й діями на кількох рівнях – політичному, фінансовому та безпековому", – заявив Сибіга.

За його словами, Україна поділилася баченням щодо гарантій безпеки та шляхів припинення російської агресії. "Мир завдяки силі – це єдиний варіант. Скоординовані трансатлантичні санкції та військова підтримка України мають вирішальне значення для посилення тиску на Росію", – наголосив міністр.

Окремо обговорювалося питання вступу України до ЄС як одного з елементів гарантій безпеки. Українська сторона заявила про докладання всіх зусиль для усунення штучних перешкод для відкриття переговорних кластерів і розраховує на підтримку союзників у цьому питанні.

Глава МЗС подякував Франції за лідерство у підтримці України та приклад для інших.

"Безпека України та Франції є неподільною, і наше спільне майбутнє – у сильних та об’єднаних ЄС та НАТО", – підсумував Сибіга.

Теги: #франція #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 13.09.2025
Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

21:20 12.09.2025
Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

18:45 12.09.2025
Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

18:36 12.09.2025
Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

17:13 12.09.2025
Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

17:05 12.09.2025
Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

17:05 12.09.2025
Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

12:54 12.09.2025
Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

10:36 12.09.2025
Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

ВАЖЛИВЕ

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський: Розраховуємо на сильні кроки США та союзників – санкційну й тарифну політику

П'ятеро людей, серед яких 13-річний хлопчик, зазнали поранень через ворожі атаки на Нікопольщину

Дрони атакували НПЗ в Уфі

Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції

ЗСУ звільнили Філію на Дніпропетровщині

У Лондоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти нелегальної міграції

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА