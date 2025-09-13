Інтерфакс-Україна
Події
17:35 13.09.2025

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

1 хв читати

На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранено місцевого жителя, на момент атаки він перебував у власному дворі, повідомила Національна поліція.

"Сьогодні, 13 вересня, росіяни атакували безпілотниками м. Семенівку Чернігівської області. Внаслідок ворожого влучання у дворі житлового будинку зазнав поранення 51-річний місцевий мешканець, йому надають допомогу у медичному закладі", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у суботу.

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.

Теги: #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 06.09.2025
На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

09:35 05.09.2025
Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

16:16 04.09.2025
Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

15:45 04.09.2025
Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

09:44 03.09.2025
Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

21:29 01.09.2025
Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

10:34 01.09.2025
Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

11:47 31.08.2025
Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

17:52 21.08.2025
Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

12:28 17.07.2025
У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

ВАЖЛИВЕ

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський: Розраховуємо на сильні кроки США та союзників – санкційну й тарифну політику

П'ятеро людей, серед яких 13-річний хлопчик, зазнали поранень через ворожі атаки на Нікопольщину

Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

Дрони атакували НПЗ в Уфі

Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції

ЗСУ звільнили Філію на Дніпропетровщині

У Лондоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти нелегальної міграції

Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА