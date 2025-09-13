Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранено місцевого жителя, на момент атаки він перебував у власному дворі, повідомила Національна поліція.

"Сьогодні, 13 вересня, росіяни атакували безпілотниками м. Семенівку Чернігівської області. Внаслідок ворожого влучання у дворі житлового будинку зазнав поранення 51-річний місцевий мешканець, йому надають допомогу у медичному закладі", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у суботу.

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.