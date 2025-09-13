Інтерфакс-Україна
11:24 13.09.2025

П’ятеро жителів Донеччини зазнали поранень за добу внаслідок російських атак

Фото: Нацполіція

П’ятеро жителів Донеччини – у Краматорську, Ямполі і Торському - зазнали поранень за минулу добу внаслідок російських атак, повідомила Нацполіція України у телеграм в суботу.

"По Краматорську росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" та FPV-дроном – поранили цивільну особу, пошкодили три багатоквартирних будинки й три нежитлових приміщення та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Двоє поранених – у Ямполі, пошкоджено 2 приватних будинки.

У Торському Дружківської ТГ внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" травмовано двох мешканців, повідомила Нацполіція.

Теги: #донецька_область #обстріли

