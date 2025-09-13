Інтерфакс-Україна
Події
07:39 13.09.2025

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 510 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці, а 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя, а 135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Крім того, надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 13.09.2025
Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

22:51 12.09.2025
Жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області

Жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області

08:07 12.09.2025
Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

19:29 11.09.2025
Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

10:18 11.09.2025
Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

08:21 11.09.2025
Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

07:51 11.09.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

19:11 10.09.2025
Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

09:47 10.09.2025
В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

11:46 09.09.2025
Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Стефанчук провів зустріч з делегацією британського парламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА