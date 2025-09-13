Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області
Російські війська за добу здійснили 510 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.
За словами Федорова, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці, а 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя, а 135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.
Крім того, надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.