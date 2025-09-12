Інтерфакс-Україна
Події
18:55 12.09.2025

Ворог увесь день обстрілював Нікопольщину з дронів та артилерії, загинула жінка, є численні пошкодження будівель

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих у Марганецькій громаді Нікопольського району через ворожі артобстріли зросла до трьох, є численні пошкодження будівель та цивільної інфраструктури, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Увесь день під атаками – Нікопольщина. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Ворог бив безпілотниками та артилерією. На жаль, є загибла. А окрім двох чоловіків, постраждала 78-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та двох постраждалих.

За даними ОВА, пошкоджені 2 багатоквартирні, 13 приватних будинків, понівечені кафе, 7 господарських споруд, авто, газогони та лінія електропередачі.

"По Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив БпЛА. Зайнялися приватний будинок і будівля, що не експлуатувалася. Вогонь приборкали", - додав він.

