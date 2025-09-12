Інтерфакс-Україна
18:35 12.09.2025

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не підтвердив, що російські дрони під час масованого перетинання польського повітряного простору намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві.

"Я не можу це підтвердити чи спростувати, оскільки дрони були збиті", - - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, відповідаючи на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Сікорський додав, що для того, аби дати відповідь на це припущення, потрібно звернутися до військових експертів.

"Я знаю, що в пресі є спекуляції з цього приводу, але я не у позиції, щоб підтвердити чи спростувати", - додав міністр.

Своєю чергою Сибіга наголосив, що Україна повідомляла польській стороні про дрони, які прямували у повітряний простір Польщі. Він запевнив, що Україна готова і далі співпрацювати для спільної безпеки.

Також Сікорський зазначив, що проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі та НАТО "є моментом істини, оскільки ці дрони перетнули польський повітряний простір не тільки з України, а й з Білорусі".

"Повітряний бій тривав сім годин. Тож це не була випадковість, і кожен, хто каже, що це була українська провокація, є або автором, або добровільним спільником російської пропаганди. Ми повинні бути дуже обережними, щоб не повторювати дезінформацію, не сприяти поширенню фейкових новин", - заявив Сікорський.

Міністр висловив впевненість, що "це були російські дрони і що це була російська операція".

Раніше видання Der Spiegel написало, що близько п’яти безпілотників, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, були націлені на логістичний вузол у Жешуві, який є ключовим хабом для західних поставок зброї Україні.

