17:42 12.09.2025

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Підозрюваного в вбивстві відомого консервативного політика Чарлі Кірка затримали через повідомлення його батька, передає The New York Post з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, затриманим виявився 22-річний житель штату Юта Тайлер Робінсон. "Ми його спіймали", – оголосив губернатор штату Юта Спенсер Кокс, арешт відбувся о 22:00 у четвер, приблизно через 33 години після того, як Кірка застрелили.

Зазначається, що Тайлера здали члени родини, які сказали, що він був "сповнений ненависті". Повідомляється, що начебто підозрюваний зізнався батькові, що був убивцею. Повідомляється також, що на кулях, знайдених на місці злочину написано: "Гей, фашист! Лови!".

Президент США Дональд Трамп раніше підтвердив затримання вірогідного вбивці та натякнув, що здали його владі ті, кого він знав.

Відомо, що у Кірка стріляли 10 вересня в Університеті долини Юта в американському місті Орем. Там він виступав в межах свого туру American Comeback Tour, під час якого він проводив політичні дебати в університетах по країні. Це був перший його виступ із 15 запланованих. У заході брали участь 300 людей.

За даними NBC News, звуки стрілянини пролунали на 20-й хвилині виступу. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували, а стан назвали критичним. Згодом стало відомо, що він помер від отриманих поранень. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрільця поки що не затримано.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

