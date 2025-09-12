РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У росіян немає успіху та можливостей для окупацію сходу Україну, тому питання територій не може бути "розмінною монетою", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Успіху та можливостей окупувати схід у росіян немає, тому це не може бути розмінною монетою. Згідно із законодавством, і Конституцією, мораллю, просто по-людські. Скільки людей там загинуло", - сказав він під час 21-ої Щорічної зустрічі YES (Ялтинської Європейської Стратегії) "Як зупинити війну".

Зеленський зауважив, що росіяни зараз в дуже складних умовах на сході України, однак вони посилюють дезінформацію, оскільки останні наступи росіяни за 2-3 місяці провалені.

"Тому успіху на полі бою у них немає. Тиск відбувається через дрони, навчання на території Білорусі тощо. Вони спробують зробити кілька ще наступальних операцій", - додав президент.