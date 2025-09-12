Інтерфакс-Україна
Події
15:56 12.09.2025

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

2 хв читати
В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

Контррозвідка Служби викрила у Києві та Вінниці ділків, які фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних з усієї України до неіснуючих закладів освіти для оформлення бронювання від призову.

"Як встановило розслідування, фігуранти зареєстрували 8 приватних ліцеїв, на які отримали від Київської міської держадміністрації (КМДА) ліцензії на здійснення навчального процесу. За даними контррозвідки СБУ, ці школи існували лише "на папері", не мали фізичних адрес і за фактом не проводили освітньої діяльності", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі спецслужби в п’ятницю.

Задокументовано, що у такий спосіб ухилитися від мобілізації намагалися понад 200 військовозобов’язаних.

"Вартість такої "послуги" становила 3 тис. доларів США. Додатково "клієнти" щомісяця платили майже 20 тис. грн, частина яких осідала в "кишенях" організаторів оборудки, решту віддавали фіктивним директорам неіснуючих шкіл як "зарплату", - зазначається у повідомленні.

СБУ встановила, що на отримані прибутки організатор "схеми" придбав авто преміум-класу за 6 млн грн та елітні апартаменти у центрі Києва.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено телефони, печатки, документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі правоохоронці затримали організатора оборудки, його бухгалтера і одного з "директорів" фейкових ліцеїв. Слідчі СБУ повідомили їм та ще двом спільникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Теги: #київ #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 12.09.2025
Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

13:52 12.09.2025
Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

10:57 12.09.2025
Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

09:27 12.09.2025
Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

09:14 12.09.2025
Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

15:12 11.09.2025
Келлог прибув до Києва – ЗМІ

Келлог прибув до Києва – ЗМІ

10:50 11.09.2025
Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

17:47 10.09.2025
Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

14:58 10.09.2025
НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

10:09 10.09.2025
Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

Окупанти просунулися в Дніпропетровській області, не захопивши жодне село повідомляє DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА