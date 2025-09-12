В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

Контррозвідка Служби викрила у Києві та Вінниці ділків, які фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних з усієї України до неіснуючих закладів освіти для оформлення бронювання від призову.

"Як встановило розслідування, фігуранти зареєстрували 8 приватних ліцеїв, на які отримали від Київської міської держадміністрації (КМДА) ліцензії на здійснення навчального процесу. За даними контррозвідки СБУ, ці школи існували лише "на папері", не мали фізичних адрес і за фактом не проводили освітньої діяльності", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі спецслужби в п’ятницю.

Задокументовано, що у такий спосіб ухилитися від мобілізації намагалися понад 200 військовозобов’язаних.

"Вартість такої "послуги" становила 3 тис. доларів США. Додатково "клієнти" щомісяця платили майже 20 тис. грн, частина яких осідала в "кишенях" організаторів оборудки, решту віддавали фіктивним директорам неіснуючих шкіл як "зарплату", - зазначається у повідомленні.

СБУ встановила, що на отримані прибутки організатор "схеми" придбав авто преміум-класу за 6 млн грн та елітні апартаменти у центрі Києва.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено телефони, печатки, документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі правоохоронці затримали організатора оборудки, його бухгалтера і одного з "директорів" фейкових ліцеїв. Слідчі СБУ повідомили їм та ще двом спільникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.